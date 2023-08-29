مخبر: مسيرة الأربعين نعمة تاريخية لخلق روح الجهاد وخدمة الشعب

العالم- ايران

وفي كلمة القاها خلال زيارته المركز الثقافي لمجمع الناشطين في أربعين الامام الحسين (ع) أشار مخبر الى الاجراءات التي تتخذها الحكومة الحالية من أجل توفير زيارة سهلة لزوار الاربعين، مؤكدا ضرورة أن يتولى الشعب الايراني بنفسه هذه المهمة كي تزدهر أكثر من أي وقت مضى.

ورأى أن الاهتمام بالجيل الصاعد لتعزيز المفاهيم الثقافية ليوم الاربعين من الامور الضرورية وقال: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية على استعداد للتقدم والتطور، وان القوة التي تحرك هذه المفاهيم تتمثل في هذا الجيل الصاعد.

الجدير بالذكر أن النائب الاول لرئيس الجمهورية اطلع على آخر اوضاع الخدمات التي يتم تقديمها لزوار الاربعين في الحدود، واصدر أوامره لحل بعض المشاكل التي يواجهها الزوار.