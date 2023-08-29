الرئيس الإيراني يوجه الشكر للعراق حكومة وشعبا

العالم- ايران

وقال آية الله رئيسي لمراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء بمناسبة (أسبوع الحكومة): إن "الجهود المبذولة من جانب الحكومة العراقية لإنجاح الزيارة تستحق الشكر والتقدير"، مبيناً أن "التنسيق مستمر مع مختلف الوزارات والمؤسسات".

وقدم رئيسي شكره لـ"حكومة وشعب العراق لما قدّموه من تسهيلات لإنجاح مسيرة الزيارة الأربعينية"، لافتاً الى أن "أحد أسباب نجاح المسيرة هو كرم الضيافة للشعب العراقي العظيم".

وذكر أن "المواكب الحسينية والشعب العراقي هما الأصل في إنجاح هذه المناسبة"، موضحاً أن "كل ما يتم تقديمه هو بجهود الشعب العراقي".