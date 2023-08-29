رئيسي : إيران لن تربط اقتصادها بإرادة الدول الأوروبية والولايات المتحدة

العالم - ايران

تأكيد على الموقف الإيراني من محادثات إلغاء الحظر جاء على لسان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي لفت إلى أن طهران لم تترك طاولة المحادثات كي لا تكون هناك ذريعة للأطراف التي لم تلتزم بتعهداتها في الاتفاق النووي مشيراً إلى أن الدول الغربية أعربت عن استعدادها للعودة الى المحادثات النووية بعد فشل أعمال الشغب التي جرت العام الماضي في البلاد.

رئيسي أكد خلال مؤتمر صحفي أنّ ايران لن تربط اقتصادها بإرادة الدول الأوروبية والولايات المتحدة، معتبراً عضويةَ ايران في منظمة شانغهاي ومجموعة بريكس ستسهم في خفض الضغوط الأميركية وتطويرِ اقتصاد البلاد.

وردا على سؤال حول ما اذا كانت التحركات الامريكية في منطقة شرق الفرات السوري ستؤدي الى حرب اقليمية قال رئيسي ان المقاومة ومن خلال حروبها كسرت جبروت الكيان الاسرائيلي وهي اليوم اقوى من اي وقت مضى.

فشل السياسيات الأمريكية في المنطقة شكل محور كلمة قائد القوات البرية بحرس الثورة الإسلامية العميد محمد باكبور لافتاً إلى ان استراتيجيات أمريكا في المنطقة تحولت إلى أماني.

العميد باكبور قال إن حرب العدو الهجينة في المجالات الناعمة وشبه الصلبة والصلبة تضغط على أفكار الشعب الإيراني مشدداً على ضرورة أفشال محاولات العدو من خلال التوضيحات اللازمة وجهاد التبيين التي حث عليها قائد الثورة الإسلامية.

على صعيد آخر لازالت إيران تحقق المزيد من الإنجازات على الصعيد النووي حيث اعلن المتحدث بإسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي إن إيران تخطط لاستعراض خمسة من تطورات البلاد في القطاع النووي في معرض سيقام في فيينا خلال الفترة القادمة مشيراً إلى إن هذا المعرض سيقام تحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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