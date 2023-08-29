الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣
٠٢:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

اتفاق إيراني عراقي لرفع مستوى التعاون الأمني على الحدود

اتفاق إيراني عراقي لرفع مستوى التعاون الأمني على الحدود
الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠١:٤٦ بتوقيت غرينتش

وقع وزير داخلية ايران "احمد وحيدي" الذي يزور بغداد حاليا، وقع اليوم الثلاثاء على اتفاق مع نظيره العراقي "عبد الامير الشمري"، بهدف تسهيل حركة زوار الاربعين الاجانب.

العالم- ايران

ويشير الاتفاق الموقع اليوم بين وحيدي والشمري، الى التعاون الايراني العراقي من خلال تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بزوار الاربعين الحسيني الذين يقصدون العراق قدوما من افغانستان وباكستان، ومرورا بالاراضي الايرانية.

كما ينص الاتفاق الموقع بين طهران وبغداد اليوم، على تعاون الجانبين في مجال نقل الزوار الاجانب عبر المنافذ الحدودية المشتركة، باتجاه العتبات المقدسة في العراق.

ووصل وزير الداخلية الايراني احمد وحيدي اليوم الثلاثاء الى بغداد، لمتابعة سير الاجراءات المتعلقة باحياء الذكرى الاربعينية لاستشهاد الامام الحسين (عليه السلام)، حيث التقى بنظيره العراقي عبد الامير الشمري.

روابط ذات صلة

وزير الداخلية يصل إلى بغداد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حكومة صنعاء تحذر أمريكا من تحركات استفزازية في البحر الأحمر

بالفيديو.. قصة أكثر من 400 عائلة فلسطينية محرومة من تشييع جثامين شهداءها

اتفاق إيراني عراقي لرفع مستوى التعاون الأمني على الحدود

الرئيس الإيراني يوجه الشكر للعراق حكومة وشعبا

بالفيديو.. رئيسي : إيران لن تربط اقتصادها بإرادة الدول الأوروبية والولايات المتحدة

تفاصيل اللقاء بين السيسي و'البرهان' بالقاهرة +صور