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قصة أكثر من 400 عائلة فلسطينية محرومة من تشييع جثامين شهداءها

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠١:٤٩ بتوقيت غرينتش

شهدت المدن الفلسطينية اعتصامات وتظاهرات لذوي الشهداء المحتجزة جثامينهم في اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء ومازال الاحتلال يحتفظ بجثامين اربعمائة شهيد في ثلاجاته ومقابر الارقام.

العالم - مراسلون

هنا في هذا المكان أم وأب، شقيق وشقيقة، زوج وزوجة، ابن وابنه جاؤوا الى هذا المكان الصليب الاحمر الدولي ليرفعوا شكواهم لحل قضية هي من أعقد القضايا في تاريخ البشرية قضية الجثامين المحتجزه في سجون الاحتلال الاسرائيلي سواء في ثلاجات باردة او في مقابر الارقام، يقتل الشهيد يحتجز جثمان ليعذب اهله.

في اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزين في ثلاجات الاحتلال الاسرائيلي ومقابر ارقامه فعاليات كبيرة في كافة انحاء الضفة الغربية اهمها كان هنا في مدينة البيرة المحتلة وعلى ابواب الصليب الاحمر الدولي.

وفق اللجنة الشعبية لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين يوجد اليوم 142 شهيدا رغم تحرير جثامين 26 شهيدا خلال العام هؤلاء في ثلاجات الاحتلال اضافة الى حوالي 256 شهيدا في مقابر الارقام و 75 مفقودا حسب سجلات الحملة الوطنية هؤلاء لا يوجد لهم وجود في سجلات الاحتلال الاسرائيلي.

الحملة الشعبية لاسترداد جثامين الشهداء اكدت ان من بين الجثامين المحتجزه 11 اسيرا استشهدوا جراء التعذيب وسوء المعاملة و 14 طفلا لم يتم الثامنة عشر من العمر في ثلاجات الاحتلال و أمرأة واحدة تضاف الى 4 نساء اخريات في مقابر الارقام سواء المعروفة او غير المعروفة.

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