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اسلامي: تعقيم المحاصيل الزراعية بالاشعاع يزيل عوائق التصدير

اسلامي: تعقيم المحاصيل الزراعية بالاشعاع يزيل عوائق التصدير
الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٢:١٥ بتوقيت غرينتش

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي انه يمكن نشر منظومات الاشعاع لتعقيم المحاصيل الزراعية وهذا سيزيل عوائق تصدير هذه المحاصيل.

العالم-ايران

واضاف اسلامي في كلمة القاها اليوم الاثنين في مراسم ازحة الستار عن منظومة اشعاع بأشعة "غاما" في مدينة "بناب" (شمال غرب) تستخدم لتعقيم 100 طن من المحاصيل الزراعية في اليوم : ان استخدام منظومات التعقيم بالاشعاع له تأثير بالغ على حياة الناس وسلامة المجتمع وخلق فرص العمل وتعزيز وتطوير الصناعة والتكنولوجيا.

واضاف: ان استخدام مثل هذه المنظومات يسهم في الحفاظ على حصة المنتجات الايرانية في الاسواق.

وقال اسلامي ان المنظمة تعتزم تزويد كافة المحافظات في البلاد بجهاز واحد من هذه الاجهزة كخطوة اولى، متوقعا انجاز هذه المهمة في غضون 3 سنوات.

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