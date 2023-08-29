شاهد.. جرافات الاحتلال تهدم منازل لفلسطينيي النقب

العالم-فلسطين

ونفذت آليات وجرافات الاحتلال عمليات هدم مباني في منطقة تل عراد ومنطقة شرقي شارع 80 (شرقي معسكر نباطيم) في النقب تعود للمواطنين تحت اشراف وزير البناء والإسكان بحكومة الاحتلال "يتسحاك غولدكنوفف"، ووزير الأمن القومي المتطرف "إيتمار بن غفير"، بحجة البناء دون ترخيص.

وقال رئيس مجلس كسيفة المحلي، عبد العزيز النصاصرة، في تصريح صحفي إن "ما حصل اليوم، هو محاولة لعرض العضلات، وهذا يحصل بشكل شبه يومي في النقب، وليس وليد اليوم".

وأكد أن "الهدم والدمار مستمر في النقب منذ سنوات طويلة وليس اليوم فقط".

وكانت سلطات الاحتلال قد صورت المنازل بواسطة طائرات مسيّرة، مدعية أن أصحابها دخلوا إلى أراضي "الدولة" وأقاموا عليها مساكن ومبان.

وادعت أنها أعطت مهلة مدتها أكثر من ثلاثة أشهر لأصحاب المنازل من أجل إخلائها وهدمها، قبل أن تهدمها اليوم. وذكرت أن ما تسمى "سلطة أراضي الاحتلال" أصدرت أكثر من 360 أمر هدم وإخلاء في شهر شباط/ فبراير 2023 في النقب.