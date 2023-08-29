لضربه أمها.. طفلة مصرية تنتقم من والدها بطريقة جهنمية!

العالم- حوادث

وفجرت طفلة مصرية منزل والدها بعد أن فتحت أنبوبة الغاز ما تسبب في وفاته وذلك انتقاماً منه لانفصاله عن والدتها، وتعدّيه عليها بالضرب.

الجريمة المروعة وقعت بالجيزة جنوبي القاهرة، حيث فتحت الفتاة 15 عاماً أسطوانة البوتاجاز وعبأت المنزل بالغاز، ما أدى إلى اشتعال النار في الأب عندما حاول إشعال سيجارة.

وبعد وصول بلاغ الى الشرطة بوجود حريق داخل شقة ووفاة رجل أمسكت به النيران انتقلت عناصر الامن والأدلة الجنائية والنيابة العامة لموقع الحريق، تبيّن وجود جثة متفحمة لشخص، تبين أنه صاحب الشقة. وكشفت التحريات عن أن الضحية (36 عاما) انفصل عن زوجته منذ فترة قريبة، وأنه يقيم فقط مع ابنته".

الشرطة وجدت أن الطفلة لم تصب بأي أذى "وخلال استجوابها بدأت تتلعثم وتدلي بأقوال متضاربة عن سبب تغيّبها عن المنزل وقت الحريق، و"عند تضييق الخناق عليها اعترفت بفتح أسطوانة البوتاجاز" وفق ما أفاد موقع سكاي نيوز الاماراتي.

وحسب تفاصيل الجريمة فإن والد الطفلة كان مدمنا على تعاطي المواد المخدرة، وهذا كان سبب الشجار الدائم مع والدتها التي فشلت في إبعاده عن المخدرات، وانفصل عنها وأفادت الفتاة أنها عاشت مع والدها أياما قاسية بعد الانفصال وكان والدها دائم التعدي بالضرب عليها كلما عاتبته على إنفاق أمواله على المخدرات.

وقالت: إنها انتظرت والدها ليشعل سيجارة المخدرات وفتحت أسطوانة البوتاجاز وعبّأت الشقة بالغاز وخرجت وأغلقتها من الخارج، وما أن أشعل والدها السيجارة احترق به المكان