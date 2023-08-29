شاهد.. ماذا قال مسعود البارزاني عن دور ايران في محاربة داعش؟

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داعش المنظمة الارهابية التي امتدت نفوذها في مجمل الدول العربية مبتدئه من سوريا وقد اجتاحت ثلث مساحة العراق صيف عام الفين واربعة عشر ومن مجلادات الزعيم مسعود البارزاني العدد السادس الجزء الثاني يذكر ويدون موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية مع حكومة كردستان بتحقيق الانتصارات .

ويذكر شاهدين على العصر دور الشهيد القائد قاسم سليماني رحمه الله في مجابهة العدو الداعشي الذي صنعته الدول الغربية كغطاء تحت راية الاسلام لتمرير نفوذها واحتلال ما تشاء فالقيادات اتحدت فيما بينها لمواجهة الاعداء.

حكومة كردستان وبزعيمها مسعود البارزاني دونت كل من ساندها بدحر فلول داعش الارهابي ومخصة دور القادة في الجمهورية الاسلامية الايرانية باعلاء راية الحق.

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