الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣
٠٤:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. ماذا قال مسعود البارزاني عن دور ايران في محاربة داعش؟

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

اشاد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بدعم الجمهورية الاسلامية الايرانية وقادتها لمنطقة كردستان العراق في التصدي لداعش في كتابه 'للتاريخ، التفاصيل في هذا التقرير

العالم - مراسلون

داعش المنظمة الارهابية التي امتدت نفوذها في مجمل الدول العربية مبتدئه من سوريا وقد اجتاحت ثلث مساحة العراق صيف عام الفين واربعة عشر ومن مجلادات الزعيم مسعود البارزاني العدد السادس الجزء الثاني يذكر ويدون موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية مع حكومة كردستان بتحقيق الانتصارات .

ويذكر شاهدين على العصر دور الشهيد القائد قاسم سليماني رحمه الله في مجابهة العدو الداعشي الذي صنعته الدول الغربية كغطاء تحت راية الاسلام لتمرير نفوذها واحتلال ما تشاء فالقيادات اتحدت فيما بينها لمواجهة الاعداء.

حكومة كردستان وبزعيمها مسعود البارزاني دونت كل من ساندها بدحر فلول داعش الارهابي ومخصة دور القادة في الجمهورية الاسلامية الايرانية باعلاء راية الحق.

للمزيد تابعوا الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

مسؤول عراقي يوضح موقف البرلمان والحكومة من التواجد الأمريكي في العراق

قائد حرس الحدود: لدينا تنسيق جيد مع العراق

الرئيس الإيراني يوجه الشكر للعراق حكومة وشعبا

إيران تطالب بشكل دائم بمنع ايواء الجماعات الإرهابية المهددة لاراضيها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. دلالات زيارة البرهان لمصر

شاهد.. ماذا قال مسعود البارزاني عن دور ايران في محاربة داعش؟

بالفيديو.. إلى اين فرت المنقوش بعد تظاهرات الشعب الليبي ضد التطبيع؟

لضربه أمها.. طفلة مصرية تنتقم من والدها بطريقة جهنمية!

إقامة موكب نداء الأقصى في طريق المشاية ومسيرة الأربعين

في لقاء حصري مع قناة العالم.. مسؤول عراقي يوضح موقف البرلمان والحكومة من التواجد الأمريكي في العراق