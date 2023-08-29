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بعد إصلاح أضرار العدوان..

مطار حلب الدولي في الخدمة اعتباراً من منتصف هذه الليلة

مطار حلب الدولي في الخدمة اعتباراً من منتصف هذه الليلة
الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت المؤسسة العامة للطيران المدني في سوريا استئناف حركة النقـل الجوي عبر مطار حلب الدولي اعتباراً من اليوم الثلاثاء 29-8-2023 - 12:00 ليلاً .

العالم-سوريا

وأفاد مراسل قناة العالم الاخبارية من سوريا الزميل احمد شمس الدين أنه تمَّ إصلاح الأضرار الناجمة عن العـدوان الإسرائيلي الذي استهدف المطار فجر أمس.

ويمكن لشركات الطيران جدولة رحلاتها وترتيب مواعيدها، وتخديم المسافرين كالمعتاد .

هذا وقد أعلنت وزارة الدفاع السورية أن مطار حلب الدولي تعرض لعدوان جوي اسرائيلي أخرجه عن الخدمة. ونقلت الوزارة عن مصدر عسكري قوله، إن الكيان الإسرائيلي نفذ في حوالي الساعة الرابعة والنصف فجر الأمس عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية، مستهدفا مطار حلب الدولي، مشيرا الى أن العدوان ألحق أضرارا بمدرج المطار، وتسبب بإخراجه عن الخدمة.

وكان المطار قد تعرض لعدوان مماثل في مارس/ آذار الماضي، تسبب بأضرار مادية ووقوع خسائر في مدارج الهبوط والإقلاع.

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