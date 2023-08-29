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مباحثات هاتفية بين وزير خارجية ايران ونظيره الاسباني

مباحثات هاتفية بين وزير خارجية ايران ونظيره الاسباني
الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

اجرى وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان" ونظيره الاسباني "خوزي مانوئيل البارز"مباحثات هاتفية اليوم الثلاثاء، حول اهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

العالم- ايران

واستعرض الجانبان في هذا الاتصال، اهم القضايا الثنائية بين طهران ومدريد.

الى ذلك، اشار وزير الخارجية الايراني للانتخابات البرلمانية الاخيرة في اسبانيا؛ مؤكدا على اهمية توسيع العلاقات بين البلدين.

كما لفت "امير عبداللهيان"، في حديثه الهاتفي مع "البارز" اليوم، الى انتقال الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي الى دولة اسبانيا؛ مستعرضا مع نظيره الاسباني سير المشاورات والتعاون بين ايران والاتحاد.

من جانبه، اشار وزير خارجية اسبانيا الى "العلاقات التاريخية" بين الجمهورية الاسلامية وبلاده؛ متطلعا لتوسيع اوجه التعاون الثنائي.

وزيرا خارجية ايران واسبانيا، استعرضا في الاتصال الهاتفي بينهما اليوم، وضع التعاون القنصلي بين البلدين ايضا.

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