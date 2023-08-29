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هل وصل سقف إنتاج نفط خام ايران مستويات ما قبل الحظر؟

هل وصل سقف إنتاج نفط خام ايران مستويات ما قبل الحظر؟
الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

اعلن المدير التنفيذي للشركة الوطنية لنفط الجنوب في جمهورية ايران الاسلامية علي رضا دانشي إن سقف إنتاج النفط الخام في البلاد عاد الآن إلى ما كان عليه قبل الحظر المفروض على ايران.

العالم- ايران

وقال دانشي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء: نحن ننشط بصورة مكثفة في 5 محافظات وأقل نشاطا في محافظتين اخريين.

وصرح المدير التنفيذي للشركة الوطنية لنفط الجنوب: أن هذه الشركة مسؤولة عن إنتاج النفط لتغذية مصافي البلاد باستثناء حالة واحدة.

وفي إشارة إلى ان 75% من صادرات البلاد يتم تامينها في هذه المنطقة، قال دانشي: توفير هذه الكمية من الصادرات يتم من 5 محافظات.

واكد المدير التنفيذي للشركة الوطنية لنفط الجنوب أن سقف الإنتاج عاد الآن إلى ما كان عليه قبل العقوبات، وقال: بشرى سارة؛ الخزانات فارغة ويتم بيع كل الإنتاج.

وأضاف: ايصال الإنتاج الى 3 ملايين و270 ألف برميل يوميا خلال السنوات الخمس القادمة هو أحد أهدافنا.

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هل وصل سقف إنتاج نفط خام ايران مستويات ما قبل الحظر؟

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