ايران حصلت على المعرفة النووية رغم عمليات التخريب ضدها

العالم- ايران

وقال "اسلامي" ذلك، في مراسم تدشين خزان المياه بسعة 100 الف متر مكعب في مدينة تبريز (بمحافظة اذربايجان الشرقية – شمال غرب ايران) اليوم.

ولفت مساعد رئيس الجمهورية الى جرائم الاغتيالات التي طالت العلماء، والحظر والحرب النفسية، ولجوء (الاعداء) الى المنظمات الدولية لتضييق الخناق على ايران؛ مؤكدا بان هذه المجالات جميعا لم تفلح في وقف مسيرة التقدم النووي للبلاد.

واذ اشار الى الانجازات التي تحققت خلال السنوات الاخيرة في مجال الصيدلة الاشعاعية داخل ايران، قال اسلامي : لو لا حصولنا على المعرفة النووية السلمية وقدراتنا على انتاج الوقود لتشغيل مفاعلاتنا النووية، لما استطعنا الاستمرار في توفير العلاج الاشعاعي للمواطنين اليوم.