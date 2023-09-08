إنتشار سريع لـ37 ألف نوع غازي طارحاً تهديدات بيئية وصحية واقتصادية

العالم – خاص بالعالم

وبين الخبراء أن هناك 37 ألف نوع غريب أدخلها البشر إلى منطقة ما في العالم، وأن أكثر من3500 منها تعتبر غازية وتشمل نباتات وفقاريات ولافقاريات وميكروبات وتطرح مشكلة كبيرة على المستوى البيئي والصحي وحتى الاقتصادي.

وقالت هيلين روي عالمة بيئة:"التهديدات المرتبطة بالغزوات البيولوجية تتقدم بمعدل غير مسبوق في جميع أنحاء العالم، ومن المؤكد أن الأمور ستزداد سوءا بوتيرة أكبر خاصة إذا لم يبذل أي جهد لوقف هذا المسار.



فمن الدبور الآسيوي إلى جراد البحر الأميركي، مرورا بعشبة الرجيد، والأعشاب العقدية اليابانية، والسناجب وحيوانات الراكون وغيرها تشیر التقدیرات إلی أن عدد هذه الأجناس الغازیة سیرتفع بنسبة ستة وثلاثين بالمئة فی عام 2050 مقارنة بعام 2005.

وفيما تعد أوروبا والأميركيتان وآسيا الوسطى موطنا لأكبر تجمعات لهذه الآفات فإن الجزر والشعوب الأصلية التي تعتمد بشكل كبير على الطبيعة معرضة للخطر بشكل خاص..



وأكد أنيبال بوشار، المدير المشارك للتقرير:"إن تكلفة التقاعس عن العمل باهظة حقا'. إن كلفة الأنواع الغريبة الغازية في جميع أنحاء العالم تقدر بأكثر من423 مليار دولار سنويا، وهو مبلغ يتضاعف أربع مرات كل عشر سنوات منذ عام1970".



وقدرت دراسة نشرتها مجلة 'نيتشر' عام 2021 تكلفة أضرار هذه الظاهرة منذ عام خمسة عقود بنحو 1288 مليار دولار على الأقل

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