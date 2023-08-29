الشرطة الأمريكية تقتل 'امرأة حامل' بالرصاص في 'أوهايو'

العالم - الأميركيتان

وأطلقت شرطة أوهايو، النار على تلك المرأة، بينما حاولت الهرب من عناصر الشرطة أثناء محاولتهم توقيفها بتهمة السرقة.

وقال جون بلفورد، رئيس شرطة مدينة بليندون، إن أحد موظفي السوبر ماركت أخبر الضباط الذين كانوا في المتجر، أن العديد من الأشخاص يفرون من المتجر ببضائع مسروقة، ومن بينهم تاكيا يونغ (21 عاما) التي قامت بتشغيل السيارة وقادتها باتجاه ضابط آخر كان متوقفا أمام السيارة، رغم طلب أحد ضباط الشرطة منها التوقف، فقام الضابط بإطلاق رصاصة واحدة نحو الزجاج الأمامي فأصابها. وتم إعلان وفاتها بعد وقت قصير.

وهناك قالت عائلتها لصحيفة "كولومبوس ديسباتش" إن يونغ هي أم لولدين عمرهما ستة وثلاثة أعوام، وكان من المقرر أن تلد ابنتها في تشرين الثاني/نوفمبر.

وقالت جدتها نادين يونغ للصحيفة: "لقد سرقت شيئًا من المتجر. لم يكن عليهم إطلاق النار عليها. كانت ستخرج في النهاية من السيارة. لم يكن عليهم قتلها هي والجنين".