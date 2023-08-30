فيديو للاشتباكات الليلية العنيفة في بلدة العزبة بريف دير الزور

ولفتت مصادر محلية إلى أن قوات أمنية وعسكرية تتبع لـ "قسد" نشرت حواجز أمنية وعسكرية مع أسلحة ثقيلة على مداخل مدينة الحسكة، ومنعت جميع المدنيين الدخول إليها، وسط طوق أمني مشدد تفرضه "قسد" على المنطقة.

بالتوازي، أعلنت عشائر منطقة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، القريبة من قاعدة “التحالف الدولي في حقل العمر” النفير العام ضد “قسد”، ذلك على خلفية اعتقال الأخيرة لقيادات “مجلس دير الزور العسكري”.

كما وصلت تعزيزات عسكرية من أبناء العشائر إلى منطقة الحريجية قادمة من بلدة ابريهة، بهدف طرد حواجز ومقرات “قسد” من ريف دير الزور.

وكانت قوات "قسد" قد اعتقلت مساء أمس الأحد، قائد "مجلس دير الزور العسكري"، أحمد الخبيل، مع عدد من قادة الصف الأول العاملين ضمن المجلس، وذلك بعد دعوته إلى اجتماع طارئ في مقر مظلوم عبدي قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في محطة الوزير ضمن مدينة الحسكة، شمال شرق سوريا، الأمر الذي دفع مقاتلوا المجلس وأبناء قبيلتي "البكارة" و "العكيدات" لمهاجمة حواجز "قسد" في أرياف دير الزور مطالبين بالإفراج عن قادة المجلس.

وبدأ التوتر بين "مجلس دير الزور العسكري" و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في 25 من يوليو/ تموز الفائت، وذلك إثر مهاجمة مجموعات المجلس مقر الشرطة العسكرية التابعة لقوات "قسد" في بلدة الصور بريف محافظة دير الزور الشمالي، وذلك على خلفية اعتقال "قسد" عناصر من المجلس بحجج مختلفة، وبعد يومين من الاشتباكات توصل الطرفين إلى تهدئة برعاية أمريكية، إلا أن التوتر المُبطن بين الطرفين لا يزال موجوداً مع حذر وترقب من الجانبين.