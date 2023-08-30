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جرائم الكيان الاسرائيلي ضد أطفال فلسطين

الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٣ بتوقيت غرينتش

جيش الاحتلال وشرطته يواصلان قتل الأطفال الفلسطينيين بوتيرة متزايدة هذا العام؛ هذا ما جاء في تقرير لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية نشرته الاثنين.

العالم - باختصار

المنظمة وثقت حالات استشهاد أطفال فلسطينيين برصاص الإحتلال بلقاءات مع أسرهم بالضفة الغربية.

ووثقت تقريرها بشهادات تستند الی أدلة لسكان محليين في الأماكن التي شهدت هذه الجرائم.

تقرير المنظمة يقول ان الجيش والشرطة في "اسرائيل" يقتلان الاطفال الفلسطينيين دون مساءلة حتی، فمنذ 2021 تلقی الجنود تعليمات بإطلاق النار علی الأطفال الفلسطينيين بهدف القتل بمجرد الشك.

وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش ان عام 2022 كان الأكثر دموية للأطفال الفلسطينيين بالضفة منذ 2015، لكن العام الحالي سيفوق الذي سبقه دموية لأطفال فلسطين باستمرار الوتيرة المتزايدة لقتل الاطفال.

منذ مطلع هذا العام حتی الـ24 من شهر أب الحالي قتل 34 طفلاً فلسطينياً برصاص الجيش الاسرائيلي والشرطة.

بعد هذا التقرير الذي يكشف عمق وحشية وعنصرية الكيان، قدمت المنظمة توصيات ابرزها:

  • علی السيد غوتيرش إدراج الجيش الاسرائيلي ضمن مرتكبي إساءات جسيمة للأطفال.
  • علی المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق عاجل بجرائم "اسرائيل" ضد الأطفال الفلسطينيين.
  • علی الحكومة الاسرائيلية وقف استخدام القوة المفرطة ضد المواطنين الفلسطينيين خاصة الأطفال.
  • علی البلدان الداعمة لـ"اسرائيل" ربط دعمها المالي بوقف الأخيرة لانتهاكاتها لحقوق الانسان.

وأزاحت منظمة هيومن رايتس ووتش الستار بشكل صريح وموثق عن مدی عنصرية ووحشية الكيان للعالم كله.

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