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قائد الجيش السوداني: لاخطط للاستمرار في الحكم

الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

أكد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أن القوات المسلحة لا تسعى الى الاستمرار بالحكم، وأنّ ما يسعى اليه الجيش هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

العالم - السودان

وقال البرهان نحن حريصون علی وضع حد للحرب والمأساة القائمة في السودان.

وأضاف ان الجيش السوداني ملتزم بإقامة فترة انتقالية حقيقية يستطيع الشعب السوداني بعدها ان يؤسس دولته من خلال انتخابات حرة نزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يريده.

وجاءت تصريحات البرهان قبيل عودته من مصر الى مدينة بورتسودان، حيث التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحث معه آخر تطورات الأزمة في السودان، وآليات حلها، كما بحث الجانبان عدداً من الملفات الأمنية المشتركة، فضلاً عن سبل التوصل الى حل لأزمة سد النهضة الاثيوبي.

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شاهد بالفيديو.. قائد الجيش السوداني: لاخطط للاستمرار في الحكم

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