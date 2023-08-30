خطوة ايرانية مهمة لإفشال سياسة الحظر الاميركية

العالم - انقلاب الصورة

ايران رسمياً انضمت الی هذه المجموعة وشكلت اضافة نوعية الی مجموعة البريكس لكون ايران دولة قوية وفاعلة ولديها من القدرات النوعية ولها علاقات مهمة جداً علی كل المستويات الاقليمية والدولية وايضاً تتمتع بقدرات اقتصادية وفائض من القدرات علی كل المستويات.

ووصفت ايران انضمامها الی مجموعة بريكس بتطور تاريخي ونجاح تاريخي لسياسة طهران الخارجية، اما الولايات المتحدة التي تحاول منذ عدة أعوام فرض الحصار والحظر علی ايران، فحاولت التقليل من شأن هذه المجموعة.

لكن الواقع ان انضمام الدول الجديدة لمجموعة بريكس جعل عدد اعضائها ترتفع الی 11 دولة تساهم بنحو 29 في المئة في الاقتصاد العالمي وتستحوذ علی 42 في المئة من انتاج النفط و38 في المئة من انتاج الغاز و67 في المئة من انتاج الفحم في السوق العالمية.

ويمنحها الانضمام متنفساً اوسع للتحرر من قبضة الدولار بتوسيع معاملتها التجارية بعملات محلية.

انضمام ايران الی بريكس وجه ضربة قاسية لمحاولات الغرب والولايات المتحدة لعزل ايران فانضمامها بمثابة مسمار اخر دقته ايران في نعش الحظر الاميركي المفروض علی الشعب الايراني ما سيعزز علاقاتها الاقتصادية مع قوی عالمية جديدة ويساهم في تحقيق أهداف برامجها التنموية والوصول الی مصادر مالية جديدة.

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق..