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أمير عبد اللهيان يزور لبنان اليوم الاربعاء

أمير عبد اللهيان يزور لبنان اليوم الاربعاء
الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

يقوم وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم بزيارة الى لبنان لتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.

العالم - لبنان

وأعلن سفير الجمهورية الاسلامية الإيرانية لدى لبنان، مجتبى أماني، في تغريدة على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، أن "وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، سيصل اليوم الأربعاء الى لبنان.

واضاف أماني ان على جدول أعمال وزير الخارجية الايراني اجراء محادثات ولقاءات مع المسؤولين اللبنانيين حول موضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقال السفير الإيراني، إن "هذه الزيارة تعكس السياسة الإيرانية ودورها البنّاء الداعم لاستقرار لبنان وازدهاره".

وتأتي زيارة عبد اللهيان بعد زيارته إلى السعودية في 17 أغسطس/آب الجاري.

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أمير عبد اللهيان يزور لبنان اليوم الاربعاء

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