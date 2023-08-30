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طهران تأمل بتوقيع العقد النهائي لمشروع ميناء تشابهار مع الهند قريبا

طهران تأمل بتوقيع العقد النهائي لمشروع ميناء تشابهار مع الهند قريبا
الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش

اعرب وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان عن ارتياحه للتقدم الأخير الحاصل في المفاوضات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والهند بشأن مشروع ميناء تشابهار الواقع جنوب شرق ايران، آملا في توقيع العقد النهائي في المستقبل القريب.

العالم - إيران

وخلال استقباله السفير الايراني في الهند ايرج الهي، اشار أمير عبداللهيان الى مكانة الهند المهمة في نهج الجمهورية الاسلامية الايرانية في التطلع شرقاً، مؤكدا على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشاريع المشتركة وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ووصف وزير الخارجية، الهند بأنها عضو مهم ونشط في الممر الدولي بين الشمال والجنوب، وأعرب عن ارتياحه للتقدم الأخير الحاصل في المفاوضات بين البلدين بشأن مشروع ميناء تشابهار، معبرا عن أمله في أن يتم التوقيع على العقد النهائي بشأن تشابهار في المستقبل القريب.

وتقديرًا لدعم الهند في استكمال عضوية الجمهورية الإسلامية الايرانية في مجموعة بريكس، أعرب أمير عبداللهيان أيضًا عن أمله في زيادة تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين في إطار هذه المجموعة.

من جانبه قدم سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الهند، ايرج الهي ، تقريرا عن آخر التطورات في العلاقات بين البلدين وعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة في المستقبل.

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