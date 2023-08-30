نحو 211 الف زائر إيراني عبروا حدود العراق خلال 24 ساعة!

العالم - إيران

وقال "سيد زاهدين جشمه خاور" في تصريح اليوم الأربعاء: دخل البلاد من حدود مهران 58 ألفًا و20 زائرا إيرانيا و278 زائرا اجنبيا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأضاف: كما غادر البلاد في هذه الفترة 151 الفا و 935 زائرا ايرانيا و837 زائرا أجنبيا عبر حدود مهران.

وقال المدير العام لادارة الطرق والنقل البري في محافظة إيلام: في الوقت الحالي، تتم حركة زوار الأربعين الحسيني من حدود مهران الدولية إلى العتبات المقدسة في العراق بسلاسة وسهولة.

وتعد حدود مهران المعبر البري الرئيسي والأهم للزوار نظرا لقرب المسافة وتأمين الطريق داخل العراق.

ومن المتوقع أن يمر أكثر من 60% من زوار الأربعين عبر حدود مهران خلال مراسم زيارة الأربعين هذا العام.

وزير الداخلية الايراني بين جموع المشاية ويقدم الشكر للعراقيين

كما حضر وزير الداخلية الايراني احمد وحيدي بين جموع المشاية في الزيارة الاربعينية نحو كربلاء المقدسة مساء امس الثلاثاء بين مدينتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة.

وقد ذهب وزير الداخلية الايراني الى موكب الامام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة والسلام، عند العمود رقم 285.

وقد تحدث الوزير احمد وحيدي مع الزوار المشاية وقدم الشكر لجهود الشعب العراقي وخدام المواكب الحسينية.

الجيش الإيراني يقيم ۱۷ موكباً و5 مستشفيات ميدانية لخدمة زوار الأربعين

في السياق أعلن قائد مقر الاربعين في جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد "محمد محمودي " إقامة الجيش 17 موكباً و 5 مستشفيات ميدانية في كل حدود ايران الاسلامية لخدمة زوار الأربعين، مشيرا الى انشاء 5 مستشفيات ميدانية بكامل امكاناتها في معابر شلمجة وجذابة ومهران وخسروي وتمرجين الحدودية لهذا الغرض.

فريق طبي جديد من إيران إلى العراق لخدمة الزوار

توجه فريق طبي من محافظة خراسان شمالي إلى العراق لتقديم الخدمات لزوار الأربعين حسب ما أكد رئيس جامعة العلوم الطبية في هذه المحافظة " جواد شاهين فر" الذي كان يتحدث للصحفيين في مدينة بجنورد صباح اليوم الاربعاء.