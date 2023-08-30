الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣
١٠:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

احباط تهريب مليوني لتر من النفط خلال أربعة أشهر بالعراق

احباط تهريب مليوني لتر من النفط خلال أربعة أشهر بالعراق
الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٠:٣٢ بتوقيت غرينتش

أعلن جهاز الامن الوطني، يوم الأربعاء، مواصلة ضرباته لشبكات التهريب، كاشفاً حصيلة عملياته ضد ملف تهريب النفط.

وقال اعلام جهاز الامن الوطني العراقي، في بيان بحسب وكالة شفق نيوز، إن مفارزه في بغداد والمحافظات تمكنت خلال الأشهر الأربعة الماضية من ضبط أكثر من "مليوني" لتر من المشتقات النفطية قبل تهريبها.

وأوضحت أن مفارز الجهاز القت القبض على (124) متهماً بالتهريب وفق مذكرات قبض قضائية فضلاً عن ضبط (15) وكراً كانت تستخدم لأغراض الخزن والتهريب.

وأكد جهاز الأمن الوطني مواصلة ضرباته "الموجعة" لشبكات التهريب والجريمة المنظمة، محذراً من المساس أو العبث بالإقتصاد الوطني عبر الإشتراك في جرائم التهريب أو التستر عليها.

وبين أن ذلك يأتي إستمراراً للجهود الإستخبارية والميدانية والعمليات النوعية التي ينفذها جهاز الأمن الوطني في ملاحقة شبكات تهريب النفط، ما تشكله من تهديد وتدمير لإقتصاد الوطن المواطن.

روابط ذات صلة

واشنطن تدفع ب1500 جندي الى العراق والمنطقة

العراق.. الإعدام شنقا بحق 3 مدانين في هجوم إرهابي أوقع 323 قتيلا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. ثاني انقلاب في منطقة الساحل الافريقي خلال شهر

احباط تهريب مليوني لتر من النفط خلال أربعة أشهر بالعراق

قرغيزستان تستعيد من سوريا 100 من نساء وأطفال ارهابيي داعش

صادرات إيران للعراق تبلغ 3 مليارات و500 مليون دولار خلال 5 أشهر

شاهد بالفيديو.. جموع غفيرة في منفذ مهران الحدودي ذهاباً واياباً

شاهد بالفيديو.. أعنف هجوم جوي روسي علی كييف منذ الربيع