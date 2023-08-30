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ايران.. القبض على 14 إرهابيا لشبكة صهيونية وضبط 43 قنبلة

ايران.. القبض على 14 إرهابيا لشبكة صهيونية وضبط 43 قنبلة
الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠١:١٦ بتوقيت غرينتش

تمكنت قوات الامن الايرانية من تفكيك خلايا اخرى من شبكة إرهابية صهيونية واسعة النطاق في 4 محافظات في ايران.

العالم - إيران

وجاء في بيان صادر عن وزارة الامن الايرانية اليوم الاربعاء: "في ذكرى الشهيدين رجائي وباهنر، وفي يوم مكافحة الإرهاب، وإثر بيانات هذه الوزارة الصادرة قبل فترة بشان الكشف عن شبكة إرهابية - صهيونية واسعة في عدة محافظات من البلاد والقبض على 14 إرهابياً وضبط 43 قنبلة قوية جاهزة للتفجير".

وتابع البيان: "نلفت انتباه الشعب الايراني النبيل إلى أنه مع استمرار وتوسيع التحقيقات الاستخباراتية والأمنية بالتعاون مع القوى الاستخباراتية والأمنية في جهاز استخبارات الحرس الثوري وقيادة قوى الامن الداخلي في البلاد، فقد تم الكشف عن خلايا تخريبية أخرى تابعة لنفس الشبكة الإرهابية وتفكيكها في 4 محافظات أخرى في البلاد".

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