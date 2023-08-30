الاحتلال يؤجّل محاكمة الأسير القيادي ماهر الأخرس

العالم - فلسطين

يأتي ذلك في وقت يستمر الأخرس في إضرابه عن الطعام لليوم الثامن على التوالي، رفضاً لاعتقاله التعسفي.

وأكد المتحدث باسم "مهجة القدس" محمد الشقاقي أنّ الأسير الأخرس أكد استمراره في الاضراب المفتوح عن الطعام، مضيفاً أنّ الاحتلال "كان واضحاً منذ اللحظة الأولى للاعتقال، وأحد قادته قال للأخرس إنّ مصيره سيكون كمصير الشهيد خضر عدنان".

وشدّد الشقاقي على أنّ الاحتلال "يحاول قتل الأخرس".

ولفت نادي الأسير، إلى أنّ إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير الأخرس يوم أمس، من زنازين معتقل (الجلمة)، إلى ما يسمى (بمعبار مجدو).

وهذه هي المرة الثانية التي يؤجل فيها الاحتلال محاكمة الأسير، إذ كان من المقرر أن يحاكمه اليوم الأربعاء، بعدما مدّد اعتقاله 7 أيام إضافية.

وأمس الثلاثاء، أفاد الأسير في رسالة بأنّ "ضابطاً صهيونياً حضر وعرّف عن نفسه بأنّه ضابط المنطقة، وسألني إذا كنت آخذ دواء أو أي شيء، فأخبرته أنّي"لا أريد دواءً ولا طعاماً".

بعدها، رد عليه الضابط بالقول: "مصيرك مثل الشيخ خضر، هيك عملنا بالشيخ خضر" (في إشارة إلى الأسير الشهيد الشيخ خضر عدنان).