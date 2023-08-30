الوسيط الأميركي في لبنان لبحث ملفي الحدود البرية والبحرية

العالم – خاص بالعالم

في زيارة تتصل ببدء التنقيب من قبل شركة توتال في المياه الاقليمية اللبنانية من جهة وعشية التجديد لقوات اليونفل وما يرتبط بمطالب به لبنان باظهار الحدود البرية مع فلسطين المحتلة سيما النقاط الثلاث في الناقورة والغجر من جهة اخرى وصل الوسيط الامريكي اموس هوغشتاين الى بيروت والتقى بكل من رئيس مجلس النواب نبيه بر ي ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش جوزف.

الاوساط المتابعة اعتبرت ان زيارة هوغشتين تحمل مقترحات غير بعيدة عن الاملاءات الامريكية المعهودة .

هذا وكان رئيسي مجلس النواب وحكومة تصريف الاعمال ووزيري الاشغال والطاقة قد زارا في وقت سابق منصة التقيب في البلوك رقم تسعة .في وقت بقيت النقاط البرية موضع اشكال بسبب تجاوزات الاحتلال لما يسمى خط الانسحاب قائمة بالاضافة الى ضمه مؤخر الجزء الغربي من قرية الفجر اللبنانية وسط مطالبة لبنانية بالزام الاحتلال نطبيق االقرارات الدولية وعدم خر قه للقرار ١٧٠١.

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