صورة.. ساويرس يعلق على رسالة نتنياهو للسعودية

العالم- مصر

وقال ساويرس في تغريدة على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، اليوم الثلاثاء: "عقبال ما نتنياهو يعامل الفلسطينيين بلاش بامتياز.. على الأقل باحترام".

وكان نتنياهو، قد علق على تعامل السلطات السعودية مع ركاب إسرائيليين كانوا على متن طائرة حطت في جدة بعد عطل فني.

وقال نتنياهو في مقطع متلفز نشره مكتبه على حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "أود التعبير عن بالغ تقديري لمعاملة السلطات السعودية للمسافرين الإسرائيليين الذين مرت طائرتهم بأزمة فاضطرت لإجراء هبوط اضطراري في جدة".

وأضاف نتنياهو مخاطبا السلطات السعودية: "أثمن عاليا حسن الجوار".

وفي وقت سابق انطلقت أول رحلة مباشرة من السعودية إلى تل أبيب منذ إعلان المملكة فتح مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن طائرة بديلة تابعة لشركة طيران سيشل انطلقت من دبي لنقل 128 راكبا إسرائيليا من مدينة جدة، بعدما حطت طائرة كانت تقلهم في المدينة السعودية بعد عطل تقني.

وهذه أول رحلة مباشرة على الإطلاق لطائرة ركاب من مدينة سعودية إلى الكيان الإسرائيلي.