غضب واسع في مصر بعد تلحين آيات القرآن الكريم بالعود!

العالم- مصر

وقال في تصريحات صحفية إنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام بتهمة استغلال القرآن الكريم في الترويج عن طريق استخدام آلات المعازف الموسيقية بقصد تحقير وإهانة أحد الكتب السماوية المقدسة وإثارة الفتنة والأضرار بالسلام الاجتماعي.

وأشار إلى أن هذه الجريمة المنصوص عليها بالمادة 98 من قانون العقوبات والتي تنص على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء احد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي).

وكان نقيب قراء القرآن الكريم في مصر محمد حشاد، قد تحدث عن تفاصيل الفيديو المتداول للملحن أحمد حجازي يتلو القرآن الكريم على أنغام العود.

وقال محمد حشاد إن الملحن مدعٍّ لأن العود موجود في مكان يتلو فيه القرآن وهو مكان تتنزل فيه الرحمات.

وأثار ظهور الملحن مصري رفقة قراء ومنشدين في مقطع فيديو ممسكا بآلة العود وهو يتلو إحدى آيات القرآن بإيقاع موسيقي، جدلا كبيرا في مصر.

وفي الفيديو كان الملحن أحمد حجازي الذي يملك أكاديمية للتدريب على الغناء والعزف، يقرأ الآية 81 من سورة "يس" بإيقاع موسيقي بزعم تعليم المنشدين مقامات القراءة.