عبداللهيان: نواصل دعم سوريا وننصح جنود أمريكا العودة لبلدهم

العالم - إيران

و قال أمير عبد اللهيان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السوري فيصل المقداد بدمشق : أوّد أن أندد بالهجمات البائسة لـ "إسرائيل" على مطار حلب

واضاف : لن يبقى أي اعتداء إسرائيلي من دون رد.

واكد أمير عبد اللهيان: اتفقنا على عقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في طهران في المستقبل القريب

وتابع : ناقشنا مسألة أمن سوريا ومحاولة الأميركيين إحياء الإرهاب وأيضاً مسألة وجودهم على الأراضي السورية

وأكد أمير عبد اللهيان: سنواصل دعم سوريا ونعتقد أن وجود علاقات ودّية بين أنقرة ودمشق تصب في مصلحة المنطقة

وصرح : حدود العراق مع جيرانه ولاسيما سوريا، هي حدود الصداقة وننصح الجنود الأميركيين بالعودة الى وطنهم

من جانبه قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد : قمنا في مباحثاتنا بمراجعة الأوضاع على الساحة الفلسطينية وفي الجولان السوري المحتل وأكدنا أهمية صمود الشعب الفلسطيني وأبناء الجولان وعلى حتمية انتصارهما على الممارسات الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي يومياً

وأضاف المقداد: اصيب الغرب وأميركا بالهستيريا، بعد نتائج قمة جدة ومازالوا يضغطون لعدم تنفيذ مقررات القمة ولكنهم لم ينجحوا

وصرح المقداد: العراق اكد انه لن يسمح بشن عدوان من اراضيه على سوريا ونحن نثق انه لن يسمح لاميركا بالتأثير على العلاقات البينية