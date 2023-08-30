الغابون: اختيار قائد الحرس الجمهوري قائدا للمرحلة الانتقالية

العالم- افريقيا

وقد أدى بريس كلوتير أوليغي نغيما اليمين رئيسا انتقاليا، بحضور أعضاء المجلس العسكري المعلن عن تشكيله في البلاد بعد الإطاحة بالرئيس المعلن فوزه بولاية ثالثة علي بونغو أونديمبا.

وقد شغل بريس كلوتير العديد من المناصب في فترة الرئيس الأسبق الراحل عمر بونغو أونديمبا، أو خلال فترة حكم نجله المخلوع علي بونغو أونديمبا.

وكانت مجموعة من العسكريين تضم أزيد من 10 ضباط، قد أعلنت فجر اليوم الانقلاب على الرئيس علي بونغو أونديمبا، ووضعه تحت الإقامة الجبرية، واعتقال عدد من وزراء حكومته بتهمة "الخيانة العظمى".

وقد خرج مئات الغابونيين في أحياء متفرقة من العاصمة ليبرفيل دعما للانقلاب العسكري، الذي جاء ساعات بعد الإعلان عن فوز علي بونغو في الانتخابات الرئاسية التي أجريت السبت الماضي، حيث حصل على نسبة 64.27% من الأصوات، مقابل 30.77% حصل عليها المعارض ألبرت أوندو أوسا.

وقد خلف الانقلاب موجة تنديد واسعة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتمت الدعوة إلى احترام نتائج الانتخابات، وعدم تقويض الاستقرار في هذا البلد الغني بالنفط.