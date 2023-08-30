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شاهد/ شقيق 'سلوان موميكا' يبدي موقفه بحق أخيه بعد حرق القرآن

الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

أبدى ميكائيل موميكا شقيق حارق القرآن، سلوان موميكا، موقفا بحق اخيه، بعد الاحداث الأخيرة في السويد.

العالم- اوروبا

وقال ميكائيل بحسب مقطع فيديو، "بالبداية أقدم لكم نفسي، أنا شقيق سلوان"، مضيفا، "نعتذر من جميع المسلمين والمسلمات، باعتبارهم أهلنا وناسنا".

وأوضح، "نتبرى من سلوان موميكا، حيث ان هذا الشخص لا يمثلنا"، مقدما اعتذاره لـ "الحكومة العراقية والعلم العراقي بالإضافة الى رئيس التيار الصدري، مقتدى الصدر".

وأضاف ميكائيل، أن "سلوان ليس شقيقي، وفي حال رأيته سأعمل على أذيته".

وأثار اللاجئ العراقي في السويد سلوان موميكا، موجة غضب واسعة بعدد من الدول والمنظمات الإسلامية، خاصة، لا تزال تداعياتها مستمرة إلى اليوم، بعد إقدامه على حرق وتدنيس القرآن خلال تجمعات نظمها في العاصمة ستوكهولم.

وفي 28 حزيران/يونيو، داس الرجل الذي يبلغ من العمر 37 عاما نسخة من القرآن قبل أن يدس فيه قطعا من لحم خنزير ويحرق بضع صفحات منه أمام أكبر مسجد في ستوكهولم في اليوم الأول من عيد الأضحى.

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شاهد/ شقيق 'سلوان موميكا' يبدي موقفه بحق أخيه بعد حرق القرآن

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شاهد/ شقيق 'سلوان موميكا' يبدي موقفه بحق أخيه بعد حرق القرآن

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