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بوريل: الوضع في النيجر مختلف عن الغابون

بوريل: الوضع في النيجر مختلف عن الغابون
الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٠ بتوقيت غرينتش

أكد مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والخارجية، جوزيب بوريل، أن الوضع في الغابون لا يشبه الوضع في النيجر، لأن الانتخابات التي أجريت في الغابون كانت مثيرة للجدل.

العالم-اوروبا

وقال بوريل في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "الوضعان في النيجر والغابون ليسا متشابهين على الإطلاق. في النيجر كان هناك رئيس منتخب ديمقراطيا، وفي الغابون، قبل ساعات قليلة من الانقلاب العسكري، حدث انقلاب مؤسسي، لأن الانتخابات سُرقت".

وأشار إلى أن الانتخابات التي جرت في الغابون شابها العديد من "النواقص".

وأضاف أنه لا يعتبر الغابون "ديمقراطية كاملة" لأن البلاد كانت تحكمها عائلة واحدة طوال الخمسين عاما الماضية.

كما أكد أن كل انقلاب عسكري يجب تقييمه وفقا لظروف محددة.

وأعلنت مجموعة تضم أكثر من 10 ضباط في الغابون صباح اليوم الأربعاء في بيان عبر محطة "غابون 24" التلفزيونية إلغاء نتائج الانتخابات وحل كل مؤسسات الجمهورية بعد إعلان الهيئة الوطنية المكلفة بالانتخابات في الغابون عن إعادة انتخاب علي بونغو الذي يحكم البلاد منذ 14 عاما، رئيسا لولاية ثالثة بحصوله على نسبة 64,27 % من الأصوات في الانتخابات الأخيرة.

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