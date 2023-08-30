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بالفيديو...عبوة ناسفة تستهدف قوة للاحتلال في نابلس وسقوط إصابات بين عناصرها

الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٧ بتوقيت غرينتش

اقتحمت قوات الجيش الصهيوني مساء يوم الأربعاء، مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة .

العالم-الاحتلال

وأعلن موقع والا، إصابة 3 جنديين من جيش الاحتلال في انفجار عبوة ناسفة، خلال اقتحام المنطقة الشرقية في محافظة نابلس .

ومن جانبها، قالت القناة 14 العبرية: "أثناء دخول القوات لمنطقة نابلس، تعرضت لتفجير عبوة ناسفة وإطلاق نار".

وأفادت مصادر محلية، أن مجموعة من الشبان، أطلقوا النار وتفجير عبوات ناسفة بقوات الاحتلال خلال اقتحام تجاه قوة من جيش الاحتلال المنطقة الشرقية بنابلس.

وأفاد الهلال الأحمر، عن إصابة بالرصاص الحي في شارع عمان بالرجل جاري نقلها إلى مستشفى رفيديا.

في حينها تبنت ، سرايا القدس عكلية إطلاق النار .

وقالت سرايا القدس- كتيبة نابلس انها تمكنت القوة الخاصة مساء الاربعاء من تفجير عبوة شديدة الانفجار في آلية عسكرية ما أدى الى اعطابها ومقتل واصابة من فيها، كما نفذ مجاهدونا عدد من عمليات التفجير والاشتباك مع قوات الاحتلال في محيط قبر يوسف محققين إصابات مباشرة في صفوف الاحتلال.

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بالفيديو...عبوة ناسفة تستهدف قوة للاحتلال في نابلس وسقوط إصابات بين عناصرها

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