توجه لممارسة الضغوط والعمليات ضد الجيش الأميركي في سوريا + فيديو

العالم – خاص بالعالم

و في حوار مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" أشار طلال عتريسي أن زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان إلى سوريا إنما تعد زيارة طبيعية من جهة اعتبار إيران وسوريا حلفاء، لافتا: لكن هذه الزيارة تأتي اليوم بعد زيارة أميرعبداللهيان إلى الرياض ولقائه بوزير الخارجية السعودي، فلربما يريد وزير الخارجية الإيرانية أن ينقل إلى سوريا أهم ما جاء في هذا اللقاء، حيث أن هناك تفاصيل ربما من المهم أن يطلع عليها الجانب السوري باعتبارة حليفا، كما أن هناك علاقات مستجدة سورية سعودية.

وأضاف أن هناك عوامل أخرى جديدة في المنطقة منها إعادة تحريك ملف داعش من قبل الأميركيين، وملف الحدود العراقية السورية والضغط حول هذا الموضوع.. حيث يتم تسريب أن هناك محاولة لإقفال الحدود.

وأكد قائلا: "كما من المهم أن ياتي وزير الخارجية الإيراني إلى لبنان لكي ينزعج الأميركي، ولكي يشعر بأن إيران دائما موجودة في الحقل الذي تحاول الولايات المتحدة الأميركية أن تتواجد فيه."

ونوه طلال عتريسي قائلا: صعب على الأميركيين أن يتخذوا قرار إقفال الحدود السورية العراقية لأنهم يعرفون أن هذا شريان حيوي ولا يمكن وممنوع السماح بإقفاله، وهذا لربما رد على الكلام الذي صدر بشكل رسمي.. منه من الجانب السوري عندما صرح المقداد بأنه لن نسمح بأن يبقى الأميركيون في سوريا، وهذا موقف مشترك مع إيران، يعني أن هناك توجه لممارسة الضغوط والعمليات ضد الجيش الأميركي في سوريا.

وخلص إلى القول: "الأميركي يعرف ذلك وربما هو يسرب بأنه إذا بدأت العمليات أنا سأقفل الحدود.. ولكن عمليا هو لا يستطيع ذلك."

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