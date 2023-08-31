محافظة خوزستان تستضيف رئيس الوزراء العراقي قريبا

العالم - ايران

وفي تصريح صحفي له يوم الاربعاء على هامش زيارته لمعرض انجازات الحكومة المقام في مدينة اهواز مركز محافظة خوزستان الواقعة جنوب غرب ايران ، اشار حسيني محراب الى تدشين ووضع حجر الاساس لاكثر من 2000 مشروع في اسبوع الحكومة وقال: إن النائب الأول لرئيس الجمهورية سيزور خوزستان الأسبوع المقبل لتدشين عدد من المشاريع التنموية المهمة.

واضاف: ان محافظة خوزستان ستستضيف ايضا رئيس الوزراء العراقي الأسبوع المقبل، والذي سيكون حدثا إخباريا كبيرا، يتعلق بمحافظة خوزستان.

وقال: سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول هذه الزيارة قريبا.

وأشار إلى دور كافة المجالات المختلفة بما فيها الزراعة والثروة السمكية والموارد الطبيعية والبتروكيماويات والحفر والنفط والصناعات المختلفة في المحافظة وقال: إلى جانب كل هذه المجالات فإن إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية هو قدرة أخرى للمحافظة والتي يتم إعادة تنفيذها مرة أخرى بعد سنوات في دارخوين.

وقال حسيني محراب: ان شركات النفط استثمرت أكثر من 16 مليار دولار في المحافظة هذا العام، الأمر الذي سيوفر فرص عمل كبيرة.

واعتبر خوزستان المنتج ذات الرقم القياسي في القطاع الزراعي ومنتجات البلاد المختلفة، وقال: تم هذا العام، ولأول مرة، إنتاج 1800 طن من القمح في خوزستان.