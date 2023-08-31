الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣
٠٨:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الأمن السيبراني سيتلف هواتف وزير الخارجية البريطاني ووفده فور عودتهم من الصين

الأمن السيبراني سيتلف هواتف وزير الخارجية البريطاني ووفده فور عودتهم من الصين
الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٦ بتوقيت غرينتش

ذكرت "ديلي ميل" أن الأمن السيبراني البريطاني سيتلف هواتف وزير الخارجية وأعضاء الوفد المرافق له وينزع الأقراص الصلبة من حواسيبهم المحمولة لتنظيفها، فور عودتهم من الصين.

العالم - اوروبا

وحسب الصحيفة، تلقى كليفرلي ومسؤولون آخرون تعليمات في الأسابيع التي سبقت الزيارة إلى الصين وطلب من أعضاء الوفد عدم أخذ هواتفهم وحواسيبهم الشخصية معهم إلى الصين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تسليم كليفرلي وأعضاء وفده هواتف يستخدمونها في الصين سيتم إتلافها، ونزع الأقراص الصلبة من كمبيوتراتهم المحمولة لتنظيفها فور عودتهم من هناك.

ووصل وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إلى الصين في زيارة رسمية يوم 30 أغسطس، في أول زيارة لوزير خارجية بريطاني للصين منذ أكثر من خمس سنوات.

ويعتبر مجلس العموم البريطاني أن الصين تشكل تهديدا لبريطانيا ومصالحها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وأن سياسة الصين تجاه لندن "تكتسب طابعا عدوانيا متزايدا".

روابط ذات صلة

تقرير بريطاني يكشف آخر تطورات الصراع الروسي الأوكراني لهذا اليوم

استنفار بريطاني وقتلى في نوتنغهام، وذكرى فتوى الجهاد الكفائي في العراق

خبير بريطاني يحذر من إمكانية مهاجمة روسيا للبنى التحتية البريطانية

وزير بريطاني أسبق: آسف لدعمي قراراً "أضر" العراق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

زيارة أميرعبداللهيان رسالة لرفع مستوى الرد على النوايا الأميركية + فيديو

الرئيس السوري يستقبل وزير الخارجية الإيراني في دمشق

بالفيديو.. مواجهات بين مقاتلي العشائر و "قسد" بريف دير الزور

اللواء باقري: شبكة الدفاع الجوي المتكاملة وفرت أمنًا مستقرًا لسماء إيران

أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الخميس 31 اغسطس 2023

الفصائل الفلسطينية تبارك عملية الدهس غرب رام الله