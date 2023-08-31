اللواء باقري: شبكة الدفاع الجوي المتكاملة وفرت أمنًا مستقرًا لسماء إيران

العالم-ایران

وقال اللواء باقري في بيان بمناسبة يوم الدفاع الجوي: اليوم، أصبحت شبكة الدفاع الجوي المتكاملة والمحلية للبلاد، في أوج قوتها ويقظتها، وتضع سماء الوطن الإسلامي تحت المراقبة والاشراف الكامل والشامل، ووفرت الأمن المستقر والمثالي، بما يتماشى مع المعايير الدولية، للرحلات الداخلية والعابرة في سماء إيران العزيزة.

واضاف: لا شك أن هذا النجاح والإنجاز الاستراتيجي قد تحقق في ظل الجهود الحثيثة والأدوار الرائعة التي يقوم بها رجال الدفاع الجوي في "جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية" و"قوات حرس الثورة الإسلامية" وهو مصدر فخر واعتزاز للإيرانيين.



واختتم اللواء باقري قائلا : أحيي هذا اليوم الميمون والمبارك الذي يزينان بشجاعة وبسالة وإخلاص رجال الدفاع الجوي للقوات المسلحة البواسل في مواجهة تهديدات العدو، واعرب عن الشكر والتقدير لشجاعة رجال الدفاع الجوي الغيارى والمقتدرين في البلاد وجهودهم الجبارة، مع التأكيد على ضرورة تطوير مظلة الاشراف الاستخباراتي والحفاظ على الاستعدادات الشاملة للتغلب بشكل حاسم وظافر على التهديدات المتصورة، واسأل الله تعالى، دوام التوفيق لهم في تنفيذ المهام الحاسمة والاستراتيجية الموكلة تحت عناية الامام المهدي (عجل الله فرجه الشريف) وتدابير وأوامر قائد الثورة والقائد العام للقوات المسلحة الامام الخامنئي (مد ظله العالي).