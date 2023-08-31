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استقالة وزير الدفاع البريطاني بن والاس

استقالة وزير الدفاع البريطاني بن والاس
الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٨:١٧ بتوقيت غرينتش

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الخميس، إن وزير الدفاع بن والاس، الذي أعلن الشهر الماضي أنه سيتنحى في التعديل الوزاري القادم للحكومة البريطانية.

العالم - اوروبا

وفي رسالة إلى والاس، 53 عاما، أشاد رئيس الوزراء ريشي سوناك "بالتفاني والمهارة" اللذين أظهرهما خلال "اضطلاعه بدور قيادي في دعم الحلفاء الغربيين لأوكرانيا ضد روسيا" حسب تعبيره.

وفي وقت سابق، أعلن والاس أنه سيتنحى عن وزارة الدفاع بعد 4 سنوات في المنصب،وقال لصحيفة "صنداي تايمز" إنه لن يخوض الانتخابات العامة المقبلة، لكنه استبعد المغادرة "قبل الأوان" والتسبب بخوض انتخابات فرعية.

وشغل والاس منصب وزير الدفاع في عهد 3 رؤساء وزراء، ولعب دورا بارزا باسم المملكة المتحدة في حرب أوكرانيا.

وبحسب ما ورد، يخطط ريشي سوناك لإجراء بعض التغييرات في فريقه الوزاري، لكن لم يتأكد الموعد بعد.

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