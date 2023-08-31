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مساعد رئیس الجمهوریة: برنامج ايران النووي لن ينتهي او يتوقف بالعمل العسكري ولا الحظر

مساعد رئیس الجمهوریة: برنامج ايران النووي لن ينتهي او يتوقف بالعمل العسكري ولا الحظر
الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٧ بتوقيت غرينتش

قال مساعد رئيس الجمهورية، رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية "محمد اسلامي" : ان برنامج ايران النووي سوف لن ينتهي او يتوقف بالعمل العسكري ولا الحظر.

العالم-ايران

واضاف "اسلامي"في تصريح لقناة الجزيرة الاخبارية: ان اعادة النظر في تقليص التزامنا تجاه الاتفاق النووي يعتمد على رفع الحظر؛ مبينا ان وفاء الاطراف الاخرى وامريكا بهذا الاتفاق سيلقى في المقابل تعهدا من الجانب الايراني.

وفي اشارة الى التهديد باستهداف المنشآت النووية الايرانية، اكد رئيس الجمهورية، بان "هذا الاجراء لن يجدي بل سيقابله رد حازم ومدمر".

وتابع : "اسرائيل" تعلم بان تهديداتها حول ضرب منشآتنا النووية، جوفاء وتفوق قدراتها.

كما تطلع اسلامي الى زوال الضوضاء السياسية المثارة ضد برنامج ايران النووي بنهاية العام 2023 م؛ وصرح للجزيرة : نحن ماضون في تعاوننا مع وكالة الطاقة الذرية الدولية، وقد اُغلق ملف "اليورانيوم عالي التخصيب" مؤخرا.

ومضى الى القول : ان تركيب مزيد من كاميرات المراقبة داخل المنشآت النووية، يعتمد على وفاء الاطراف الاخرى بالاتفاق النووي.

وختم اسلامي: نحن على استعداد لترسيخ تعاون بنّاء في المجالات النووية مع جيراننا العرب.

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مساعد رئیس الجمهوریة: برنامج ايران النووي لن ينتهي او يتوقف بالعمل العسكري ولا الحظر