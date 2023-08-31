وزير الداخلية: صناعة الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية بلغت مرحلة حاسمة

العالم - ايران

واعتبر وزير الداخلية احمد وحيدي، أثناء زيارته لمعرض الصناعات الدفاعية، إن المعدات المعروضة في هذا المعرض تظهر القدرات العالية للصناعات الدفاعية في البلاد وقال: اليوم، الصناعات الدفاعية في البلاد هي مصدر فخر وعزة وتثير خوف الاعداء.

وأشار إلى النطاق الواسع والمتنوع لتقنية المنتجات الدفاعية، وأضاف: اليوم، بمساعدة المقاتلين المؤمنين والأدوات التي توفرها الصناعات الدفاعية، أنشأنا واحدة من أكبر وسائل الردع ضد العدو ونظام الهيمنة.

واختتم وزير الداخلية قائلا: بفضل جهود العاملين في قطاع الصناعات الدفاعية وصلنا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي العالي في الصناعات العسكرية، بحيث في مجال الطائرات المسيرة والصواريخ، بلغنا مرحلة حاسمة في الصناعات الدفاع العالمية، ومع التطور الذي تحققه الصناعة في البلاد، سنصل قريباً إلى هذه المرحلة الحاسمة في جميع المجالات.