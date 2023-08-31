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الجيش السوري يستهدف مواقع إرهابيي "جبهة النصرة" في إدلب

الجيش السوري يستهدف مواقع إرهابيي
الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٠:٢٧ بتوقيت غرينتش

قال مراسل العالم من سوريا إن المدفعية والصواريخ في الجيش السوري تستهدف براجمات الصواريخ مواقع إرهابيي "جبهة-النصرة" بمحيط قرى وبلدات البارة، الفطيرة، كنصفرة، كفرعويد، في جبل الزاوية جنوب إدلب إضافة لمحاور ريف اللاذقية الشمالي.

العالم- سوريا

كما أفاد بتحليق للطيران المروحي الأمريكي في أجواء مدينة الحسكة تلاها بعد ساعات تحليق للطيران الحربي مرورا في أجواء الحسكة.

في سياق آخر أكد مراسلنا بأن أهالي قرى وبلدات قبيلة البقارة في ريف دير الزور يتحضرون للانضمام إلى مقاتلي العشائر في مواجهاتهم ضد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ودعوات لقطع الطرقات ومنع عناصر "قسد" من المرور بمناطقهم.

وأفاد مراسلنا ببدء حراك أبناء قبيلة "البقارة" بالمواجهات ضد "قسد" وأهالي بلدة "حمّار العلي" يقطعون طرقها أمام حركة المرور أمام عناصر "قسد".

من جهة أخرى أكد مراسلنا أن قصفا مجهولا، استهدف مزرعة الصفدي في بلدة أم الرمان، أقصى الريف الجنوبي للسويداء، على الحدود السورية الأردنية، ما أدى إلى أضرار مادية بالبناء والسيارات الزراعية.

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الجيش السوري يستهدف مواقع إرهابيي "جبهة النصرة" في إدلب

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