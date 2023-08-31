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خاص بقناة العالم..

تفاصيل احباط مخطط تخريب اسرائيلي استهدف الصناعات الصاروخية الايرانية

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٠:٥٣ بتوقيت غرينتش

کشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الايرانية العميد رضا طلائي عن تفاصيل مهمة بشأن احباط عملية تجسس وتخريب اسرائيلية ضد مؤسسات الصناعة الصاروخية في ايران.

العالم - خاص بالعالم

وأکد العميد طلائي في تصريح لقناة العالم الاخبارية ان الکيان الاسرائيلية اعتمد خطة لدس قطع معطوبة بين القطع التي تستوردها ايران بغرض استخدامها في تصنيع الصواريخ، من اجل تفجيرها في وقت معين.

وأضاف ان العملية الاسرائيلية کُشفت في الخطوة الاولی لکن وزارة الامن الايرانية أشرفت علی سير العملية دون الکشف عنها، ثم تم التعرف علی القطع المعطوبة تفادياً لمنعها من الاضرار بصناعة الصواريخ.

وأوضح ان العملية کانت ستحدث أضرار کبيرة في حال نجاحها لکن القوی الامنية في ايران استطاعت احباط العملية في مراحلها الاولی.

هذا وكشفت وزارة الدفاع الإيرانية في بيان عن ضبط شبكة محترفة خططت لإدخال قطع معطوبة في عجلة إنتاج الصواريخ المتطورة. واضاف البيان أنّ الخطة كانت بصدد تحويل الصواريخ إلى عبوات ناسفة لضرب الخطوط الصناعية والعاملين في هذا المجال.

وفيما قال البيان إنّ محاولة التخريب هذه تم التخطيط لها بتوجيه من أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، أشار الى أنّ الشبكةَ كانت تحت الرصد منذ البداية، وتم إلقاء القبض على جميع عناصرها.

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خاص بقناة العالم.. تفاصيل احباط مخطط تخريب اسرائيلي استهدف الصناعات الصاروخية الايرانية

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