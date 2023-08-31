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كاميرا العالم ترصد أجواء مدينة النجف الأشرف على أعتاب أربعينية الإمام الحسين(ع)

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠١:٢٨ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم في النجف الاشرف أن مدينة النجف الاشرف قد أصبحت لؤلؤة في بحر مليوني ومأوىً لمحبي ومسلمي العالم الذين تجمعوا في هذه المدينة الشريفة.

العالم - خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى أن الملايين ما زالوا يتدفقون على مدينة النجف الاشرف لزيارة مرقد أمير المؤمنين عليه السلام من أجل تقديم العزاء للمواساه في ذكرى أربعينيه الامام الحسين عليه السلام وان مدينه النجف الاشرف تغص بالزوار القادمين من مختلف محافظات العراق وكذلك من بلدان العالم المختلفة الذين دخلوا عبر الحدود البرية والجوية.

ولفت مراسلنا ان مطارات البلاد ما زالت تستقبل عشرات الرحلات يوميا بلدان اوروبية واسيوية وافريقية وان العديد من الدول نصبت مواكبها في مدينة نجف الاشرف من اجل تقديم الخدمات لمختلف الزائرين القادمين الى كربلاء المقدسة.

ويواصل محبو اهل البيت عليهم السلام السير على الاقدام في مسيرة إحياء زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام حيث يتواصل تدفق مئات آلاف الزوار من داخل العراق ومن المنافذ الحدودية مع ايران ودول اخرى متجهين الى مدينة كربلاء المقدسة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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