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إيران تعلن إحباط أكبر مخطط إسرائيلي يستهدف برنامجها الصاروخي

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٢:٥١ بتوقيت غرينتش

عناصر الموساد الإسرائيلي في مصيدة قوى الأمن الإيرانية مجددا.. إحباد مخطط تخريبي للموساد أعلنت عنه إيران وكان يستهدف قطاع الصناعات الدفاعية للبلاد.

العالم - خاص بالعالم

وزارة الدفاع الإيرانية كشفت في بيان عن ضبط شبكة محترفة خططت لإدخال قطع معطوبة في عجلة إنتاج الصواريخ المتطورة. مشيرة إلى أن الخطة كانت بصدد تحويل الصواريخ إلى عبوات ناسفة لضرب الخطوط الصناعية والعاملين في هذا المجال.

البيان قال إن محاولة التخريب هذه تم التخطيط لها بتوجيه من أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، أشار الى أن الشبكة كانت تحت الرصد منذ البداية، وتم إلقاء القبض على جميع عناصرها.

السلطات الإيرانية كانت قد أعلنت في وقت سابق تفكيك خلايا تخريبية جديدة مرتبطة بشبكة إرهابية تعمل لصالح الكيان الإسرائيلي مشيرة إلى إنها ألقت القبض على إرهابيين مدججين بالسلاح في محافظات خوزستان وسيستان وبلوشستان ومازندران وكرمانشاه في جنوب وشمال وغربي البلاد وأن العملية نفذت بالتعاون بين استخبارات حرس الثورة الإسلامية وقوى الأمن الداخلي.

على صعيد آخر حذرت إيران وعلى لسان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد اسلامي من استهداف المنشآت النووية للبلاد، مؤكدة أن أي اعتداء سيقابل برد حاسم ومدمر.

اسلامي أكد إن الكيان الإسرائيلي يعرف أن تهديداته بضرب المنشآت النووية الإيرانية فارغة، وأن برنامج ايران النووي لا يمكن محوه عبر استهدافه عسكريا أو باجراءات الحظر.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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