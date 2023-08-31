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أوكرانيا تعلن عن نجاحات جديدة في الجنوب والشرق

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

السلطات الاوكرانية تعلن عن نجاحات مهمة في مناطق الجنوب والشرق، حيث قالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني إن قوات بلادها حققت 'نجاحات جديدة في اطار سعيها لمواصلة الهجوم المضاد ضد القوات الروسية.

العالم - خاص بالعالم

ماليار وخلال تصريحات جديدة لها اشارت الى ان هناك بعض النجاحات، خاصة في منطقة زابوريجيا مضيفة ان قوات بلادها استعادت قرتين هناك.

كما اشارت ماليار أيضا إن القوات الأوكرانية تمضي قدما في عملياتها الهجومية جنوبي مدينة باخموت المدمرة في الشرق والتي سيطرت عليها القوات الروسية في مايو أيار، مضيفة أن قتالا 'نشطا' يدور أيضا على جبهة ليمان في الشرق حيث حاولت القوات الروسية التقدم في منطقة لوجانسك.

الى ذلك واصلت كييف هجومها على العديد من المناطق داخل روسيا بالطائرات المسيرة واعلنت موسكو أنها أحبطت هجمات أوكرانية جديدة بطائرات مسيرة وصواريخ مضيفة انها اسقطت عدد من المسيرات فوق منطقة القرم وكذلك بالقرب من العاصمة موسكو.

ويأتي ذلك بعد يوم شهد هجمات أوكرانية واسعة بالمسيّرات استهدفت مناطق عدة في شمال غرب روسيا، بما في ذلك قصف طائرات نقل عسكرية في مطار بسكوف.

سياسيا اعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اثناء مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التركي هاكان فيدان رفض موسكو لما اسماه صيغة زيلينسكي للتسوية في أوكرانيا مضيفا انها غير مقبولة ومآلها الفشل.

واكد لافروف:"صيغة زيلينسكي للتسوية غير مقبولة ومآلها الفشل روسيا لا ترى أي علامة على أنها ستحصل على الضمانات التي اشترطتها لاستئناف اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود قد نعود للاتفاق إذا أوفى الغرب بوعوده تجاه بلادنا".

من جهته، أعلن فيدان أن الأمم المتحدة أعدّت مع تركيا حزمة جديدة من المقترحات بشأن اتفاقية ممر الحبوب عبر البحر الأسود، مشيرا إلى أن مبادرات تركيا ستتواصل بشأن اتفاقية الحبوب نظرا لاهمية الموضوع بالنسبة إلى أمن الغذاء العالمي والاستقرار والسلام في البحر الأسود حسب تعبيره.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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