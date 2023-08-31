الجيش الايراني: لانعتمد على الدول الأجنبية لتلبية احتياجات دفاعية

العالم-ايران

وقال اللواء عبد الرحيم موسوي ان ايران بلغت مرحلة لم يعد فيها أي اعتماد على توريد المعدات الدفاعية من خارج البلاد بفضل توجيهات قائد الثورة الاسلامية.

وأضاف اللواء عبدالرحيم موسوي أثناء زيارته لمعرض الصناعات الدفاعية: يجب أن نشكر الله على النعمة العظيمة للثورة الإسلامية، مضيفا : الإمام الخميني (قدس سره) علم الشعب الاكتفاء الذاتي والاعتماد على النفس، واليوم أصبح هذا ثقافة شعبنا العظيم.



وأوضح القائد العام للجيش الايراني أنه الشعب لن يشعر بالعز والشموخ إذا اعتمد في مجال الدفاع، وقال: بقيادة وتدابير القائد العام للقوات المسلحة (مد ظله العالي)، وصلنا إلى مرحلة لا نعتمد فيها على الدول الأجنبية لتلبية احتياجات المجال الدفاعي.



وتابع: عندما تعتمد دولة ما على الاجانب لتوريد المعدات الدفاعية، فإنها تضطر إلى التصرف بناءً على قدرة المعدات في العمليات، ولكن عندما تصمم الدولة معداتها الدفاعية وفقًا لتكتيكاتها وأهدافها، يمكنها أن تصنع القرارات ولديهم قوة المبادرة.



وأشار اللواء موسوي إلى زيارته لمعرض إنجازات الصناعات الدفاعية، وقال: شهدنا في هذا المعرض الأعمال العظيمة لشباب إيران الإسلامية في وزارة الدفاع، واليوم بفضل وجود هؤلاء العلماء الشباب في الصناعات الدفاعية واستخدام قدرات الشركات المعرفية وجامعات البلاد يمكننا الدفاع عن وطننا العزيز من خلال الاعتماد على أنفسنا.



وفي الختام شكر القائد العام للجيش الايراني جميع الأعزاء العاملين في الصناعات الدفاعية وقال: أتمنى أن يكون هذا الشعب أكثر نجاحاً وانتصاراً يوماً بعد يوم، معتمداً على قيم الإسلام السامية والثورة.