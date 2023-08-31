تمديد مهمة قوات اليونيفيل في جنوب لبنان لعام اخر

العالم-لبنان

ومدّد مجلس الأمن الدولي مهمة ما تسمى قوات حفظ السلام في لبنان "اليونيفيل" عامًا واحدًا، وذلك بغالبية 13 صوتًا مع امتناع كل من روسيا والصين عن التصويت.

واعتبر مجلس الأمن أن الوضع في لبنان "لا يزال يشكّل تهديدا للسلم والأمن الدوليين"، لذلك قرّر تمديد الولاية الحالية لليونيفيل حتى 31 آب 2024.



وأشاد بـ"الدور الإيجابي الذي تقوم به قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، التي ساعد انتشارها مع القوات المسلحة اللبنانية على إنشاء بيئة استراتيجية جديدة في جنوب لبنان"، مرحباً بـ"توسيع الأنشطة المنسقة بين قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان والقوات المسلحة اللبنانية"، داعياً إلى "مواصلة تعزيز هذا التعاون دون المساس بولاية اليونيفيل".

وأكّد مجلس الأمن التزامه "القوي المستمر بالولاية الحالية لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان"، ودعا إلى التنفيذ الكامل للقرار 1701 (2006)، مكرّراً دعوته إسرائيل ولبنان إلى "دعم وقف دائم لإطلاق النار وحل طويل الأمد على أساس المبادئ والعناصر المنصوص عليها في الفقرة 8 من القرار 1701 (2006)".