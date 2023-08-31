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محافظ ايلام: مليون و 600 الف زائر عبروا حدود مهران لغاية الان

محافظ ايلام: مليون و 600 الف زائر عبروا حدود مهران لغاية الان
الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

اعلن محافظ ايلام حسن بهرام نيا انه ومنذ بداية شهر صفر لغاية الان عبر مليون و 600 الف زائر حدود مهران.

العالم-ايران

وقال بهرام نيا، في تصريح له اليوم الخميس في اجتماع لجنة النقل بمحافظة ايلام والذي عقد في مدينة مهران غرب ايران: إن خدمة الزوار في محطة "بركت" يجب أن تكون شاملة، مع الأخذ في الاعتبار تطوير البنية التحتية وإنشاء المواكب وتوفير معدات صنع الثلج.

وذكر أن تسهيل الحركة المرورية وتسهيل حركة الزوار ومنع دخول النفعيين من أهم الأولويات التي يجب أخذها بعين الاعتبار، وقال انه يمنع تحصيل تعرفة أعلى من السعر المعتمد وسيتم التعامل مع المخالفين قانونيا.

وأوضح رئيس لجنة الأربعين بمحافظة إيلام أنه منذ بداية شهر صفر لغاية الان عبر حدود مهران مليون و600 ألف زائر، وقال: 60% من الزوار استخدموا سياراتهم الخصوصية للوصول الى الحدود.

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