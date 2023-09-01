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شاهد.. دار للسينما فريدة من نوعها في قطاع غزة

الجمعة ٠١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

على شاطئ غزة 'سينما البحر' مبادرة نادرة في قطاع محروم من دور السينما منذ سنوات طويلة في ظل ظروف الحصار والاحتلال. قبالة شاشة عرض كبيرة يجلس عشرات الأشخاص يتابعون بانبهار فيلما سينمائيا هادفا للأطفال.

العالم - خاص بالعالم

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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شاهد.. دار للسينما فريدة من نوعها في قطاع غزة

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