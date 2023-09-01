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حفل تكريم 1442 حافظا وحافظة للقرآن الكريم في قطاع غزة

حفل تكريم 1442 حافظا وحافظة للقرآن الكريم في قطاع غزة
الجمعة ٠١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

أقيم في قطاع غزة، مساء الخميس، حفل لتكريم مئات من حفظة القرآن الكريم تمكنوا من تلاوته غيبًا في جلسة واحدة منتصف أغسطس/آب الجاري.

العالم - منوعات

ونظّم الحفل بملعب اليرموك في مدينة غزة، تحت عنوان “صفوة الحفاظ 2” بحضور الآلاف من الفلسطينيين، وكُرم فيه 1442 حافظًا وحافظة، بتنفيذ من “دار القرآن الكريم والسنة”، بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال عبد الرحمن الجمل، رئيس مجلس إدارة دار القرآن الكريم والسنة، في كلمته على هامش الحفل: “نُكرم الحافظين والحافظات الذين تلوا القرآن على جلسة واحدة لنعلي راية القرآن”.

وعبّر عن سعادته بانتشار ثقافة تلاوة القرآن الكريم بجلسة واحدة، “فحفظ كتاب الله يرفع من قدر حافظه”.

ولفت إلى أنه: “لا عائق لأي أحد من حفظ القرآن، فهناك الكفيف والمُقعد والطفل حفظه، وتلاوته غيبًا بجلسة واحدة”.

وأوصى الجمل حفظة القرآن “بألا يشغلهم أي شيء عن القرآن الكريم، أو يهجروه، وأن يتلونه حق تلاوته”.

و”دار القرآن الكريم والسنة” جمعية خيرية أسست عام 1992، بهدف تحفيظ القرآن الكريم، وتدريس أحكام التلاوة والتجويد والحديث الشريف.

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حفل تكريم 1442 حافظا وحافظة للقرآن الكريم في قطاع غزة

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